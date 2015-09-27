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كيف تُقيّمين أناقة النجمات في أسبوع الموضة في لندن؟!

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كيف تُقيّمين أناقة النجمات في أسبوع الموضة في لندن؟! كيف تُقيّمين أناقة النجمات في أسبوع الموضة في لندن؟!

الخميس 24-09-2015 15:13

انتهت مساء أمس فعاليات أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع وصيف 2016، الذي كان حافلاً بإبداعات المصممين ودور الأزياء، بحضور أعداد كبيرة من النجمات البريطانيات والعالميات، اللواتي اخترن إطلالات رائعة وعصرية لهذا الحدث، فنافسن بأناقتها التصميمات على منصة العرض؛ وما عليك أنت إلا أن تساعدينا في تقييمها.
امتازت الإطلالات، معظمُها، بالأسلوب الشبابي المتمرد، وإن داخلتها إطلالات أنثوية ناعمة. وقد لفتت انتباهنا، بأناقتها واختيارها، عارضة الأزياء "كارا ديليفينغ" Cara Delevingne، في عرض أزياء "بربري" Burberry Prorsum، حيث اختارت تايور أسود مع تنورة من الشبك، وجمعت بالإطلالة بين الأسلوب الأنثوي والأسلوب الذكوري، الذي تعشقه. أحببنا أيضاً إطلالة شقيقتها "بوبي ديليفينغ" Poppy Delevingne البالغة الأنوثة، والمستوحاة من حقبة السبعينيات، في عرض أزياء "جوناسون ساندورس" Jonathan Saunders؛ أما الممثلة "سلمى حايك" Salma Hayek فقد اختارت إطلالة كلاسيكية بالأسود والأبيض لحضور عرض "هانتر أوريجينال" Hunter Original، بينما بدت "ايرينا شايك" Irina Shayk في غاية الجاذبية، حين ظهرت بفستان أسود، اختارته لحضور عرض أزياء "فيرسوس فيرساتشي" Versus Versace. وتميّزت الممثلة الإنجليزية "سيينا ميلر" Sienna Miller بإطلالة خريفية شبابية، مع معطف الفرو، لحضور عرض أزياء "بربري" Burberry Prorsum.
تنوعت الإطلالات بشكل كبير من ناحية الأسلوب والألوان والتصاميم، فشاهديها جميعها، واختاري معنا النجمة، التي كانت الأكثر أناقة في أسبوع الموضة في لندن.

 

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