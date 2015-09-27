اسبوع ميلانو في يومه الثاني: تنوّع، تجدد، وابداع!

شهد اليوم الثاني من اسبوع ميلانو للموضة للألبسة الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2016 تنوع كبير حيث قدمت أهم دور الأزياء الايطالية مجموعاتها الجديدة، مثل "ايميليو بوتشي" Emilio Pucci، "ماكس مارا" Max Mara، "برادا" Prada، "موسكينو" Moschino، و"فيندي" Fendi.

وطبعاً لكل دار أجواؤه الخاصة، وأفكاره الابداعية المختلفة. ولعل أبرز ما شهده اليوم الثاني هو عرض "ايميليو بوتش" Emilio Pucci حيث قدم "Massimo Giorgetti " أول مجموعاته بعد أن استلم الادارة الابداعية للدار من بعد "Peter Dundas" وقد نقل الدار إلى مكان مختلف جداً عما كان عليه، حيث افتقدنا نساء Pucci المُذهلات والجذّابات، وقد حل مكانهن فتيات شابات مُحافظات وخجولات، وقد ذكرنا العرض بما يقدمه Alessandro Michele لدار "غوتشي" Gucci.

أما "موسكينو" Moschino فكالعادة استوحى المجموعة من الشارع، ومن الحياة اليومية، وهذا ما عودنا عليه Jeremy Scott منذ استلم الدار، فكان هنالك تصاميم استوحيت من رجال الإطفاء، أو من العمال، من إشارات المرور، وحتى من مواد التنظيف.

"كارل لاغرفيلد" Karl Lagerfeld قدم أجمل مجموعاته لدار "فيندي" Fendi حتى الآن استوحاها من العصر الفيكتوري وأزياءه مع الأكمام المنفوخة والياقات العالية، ودمجها مع أفكار عصرية مُبتكرة وكانت النتيجة رائعة.

بينما دار "Prada" كانت مجموعته غنية جداً وصلت حد الفوضوية حيث تنوعت أفكارها بشكل كبير كذلك كما أقمشتها، أولوانها وتصاميمها، وأبرز مافي المجموعة كان الإكسسوارت المميزة التي أعطت للتصاميم بُعداً مختلفاً.

لدى "ماكس مارا" Max Mara كان هنالك موضوعين واضحين في المجموعة الأول هو السفر والبحر، ولباس البحارة، أما الثاني فهو ثقافة الـ Punk وأسلوب الروك أند رول المتمرد. والنتيجة كانت مجموعة شبابية عصرية ومميزة.

شاهدي هنا اجمل ماقدمه أسبوع الموضة في ميلانو في يومه الثاني.