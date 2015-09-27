6 خدع بسيطة لجعل خصرك يبدو أنحف!

الخصر هو من أجمل الأجزاء في الجسم، ويدلّ على أنوثة المرأة ورشاقتها، لكن ليس من السهل الحصول هلى خصر نحيف، وهناك بعض النساء لا يملكن شكل الخصر بتركيبة قوامهنّ، لكن ليس من المستحيل تحقيق ذلك، حيث هناك خدع بسيطة في اللباس تمكّنك من الحصول على الخصر الذي تحلمين به، واليوم سنعرّفك عليها:

1- القمصان ذات الكشاكش على الخصر: ويطلق على هذا النوع من القمصان اسم الـ Peplum حيث يكون القميص محدّد الخصر، ومن ثم يزداد سعة مع الكشكش، وهذا النوع هو الأفضل للحصول على خصر نحيف، حيث أنه يُبرز الصدر ويُخفي منطقة البطن، وبالتالي يجعل الخصر يبدو أكثر نحافة.

2- الفساتين الملفوفة: أو كما تسمّى الـ Warp dresses، وأوّل من قام بابتكار هذه الفساتين، هي Diane von Furstenberg وقد لاقت رواجاً هائلاً حتى اليوم، لقدرتها على جعل القوام يبدو أنحف وليس فقط الخصر، من خلال التفافها حول الجسم وخاصة منطقة البطن والخصر.

3- سراويل الخصر العالي: رائجة جدّاً هذا الموسم، ولها القدرة على جعل الخصر يبدو أنحف، وخاصة إن كان لها حزام عريض على هذه المنطقة، اختاري معه قميصاً قصيراً، لإطلالة أكثر عصرية.

4- الأحزمة على الخصر: من أشهر الخدع وأكثرها رواجاً، حيث، وبمجرّد أن تلفي حزام على خصرك سيبدو أنحف بشكل تلقائي، وخاصة إن كان هذا الحزام مغايراً للون القميص أو الفستان الذي ترتدينه.



5- الأسود والأبيض لخداع البصر: تماماً كما يستخدم الرسام اللونين الأسود والأبيض لرسم الظلال في اللوحة، هذا ما عليك فعله لرسم قوامك، اختاري اللون الأبيض للمناطق التي ترغبين بإبرازها في الجسم، والأسود لتلك التي تريدين إخفاءها، وبذلك تحصلين على قوام رائع!

6- التنانير الضيّقة ذات الخصر العالي: أو الـ Pencil Skirts تعطي أناقة كبيرة لمن ترتديها، بالإضافة إلى أنها تجعل القوام يبدو أنحف وأجمل، وخاصة منطقة الخصر، البسي معها قميصاً لإطلالة رسمية، أو تيشيرت قطنية لإطلالة عصرية، واحرصي على تضعي الاثنين تحتها، كي تضمني خصراً أنحف.

هذه هي نصائحنا لتحصلي على خصر أنحف، اعتمديها، وستلاحظي الفرق ، لكن احرصي دائماُ على أن تمارسي التمارين الرياضية، وأن تتناولي غذاء صحيّاً، لتحافظي على قوام رشيق.

سيعجبك أيضاً: