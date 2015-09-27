اسبوع ميلانو في يومه الثالث: بين جيش "فيرساتشي" وعصرية "أرماني"

في ثالث أيام اسبوع الموضة في ميلان، لاحظنا الكثير من العروض الرائعة والمُبتكرة حيث قدمت كلاً من دار "فيرساتشي" Versace، "أرماني" Armani، "إيترو" Etro، و"تودز" Tod’s مجموعاتهم الجديدة لموسم ربيع وصيف 2016.

وقد اختلفت هذه المجموعة كلاً حسب هوية الدار وبصمته الخاصة، فلدى "فيرساتشي" Versace لاحظنا مجددا ًتكريماً خاصاً للمرأة حيث حولت العارضات إلى جيش من النساء المحاربات، الجذابات، والأنيقات بالطبع. أما "أرماني" Armani فقد قدم أكثر مجموعاته عصرية حتى الآن، ولطالما كانت علامة "امبوريو أرماني" Emporio Armani هي النسخة الأكثر شبابية من "جيورجيو أرماني" Giorgio Armani، وهذه المجموعة بالتحديد كانت غاية في الحيوية والتجدد.

أما "إيترو" Etro فقد عادوا إلى جذور وجوهر الدار، حيث ركزوا على الاقمشة التي يبدعون في تصميمها وتصنيعها، وحولوها إلى تصاميم رائعة فيها من الإحساس البوهيمي، ممزوج مع لمسات أنثوية تمثلت في أزياء استوحيت من راقصات الباليه.

ولدى "تودز" Tod’s لاحظنا تصاميم مستقبيلة دُمجت بطريقة مميزة مع هوية الدار التي لا تخلُ من الكلاسيكية، فكانت النتيجة مميزة ومتنوعة وتناسب امرأة عام 2016 العملية والأنيقة.

حتى الآن أثبتت دور الأزياء الإيطالية ابداعها وروعة تصامميها لموسم ربيع وصيف 2016، وبانتظار المزيد من الجموعات من الإبداع أيضاً.