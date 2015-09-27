خرق وقف إطلاق النار فى شمال غرب سوريا وقوات المعارضة تتهم الحكومة

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن وقفا لإطلاق النار فى شمال غرب سوريا خُرق فى ساعة متأخرة من مساء السبت.

وهذه الهدنة جزء من اتفاق أوسع شمل وقف العمليات القتالية فى هذه المنطقة بالإضافة إلى بلدة قرب الحدود اللبنانية.

وأضاف المرصد إن قذائف أطلقتها على ما يبدو قوات المعارضة أصابت قرية الفوعة فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا بعد أن أنحت قوات المعارضة باللائمة على القوات الحكومية فى خرق وقف إطلاق النار بإلقاء براميل متفجرة على منطقة قريبة.

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