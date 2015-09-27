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استشهاد قائد حرس الحدود بالحرث ووكيل رقيب وإصابة أربعة أفراد

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الرياض - واس

    صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 12/12/1436 ه وأثناء سير مجموعة من دوريات حرس الحدود على الطريق المخصص لها بمحاذاة حدود المملكة في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم مما نتج عنه تضرر عدد من المركبات ومغادرة مستخدميها منها.

وعند شروعهم في مواصلة مهامهم بالدوريات المساندة التي توجهت لنقلهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من مواقع مختلفة داخل الأراضي اليمنية حيث بادروا على الفور باتخاذ مواقع واقية وتبادلوا إطلاق النار مع العناصر المعادية حتى تمت السيطرة على الموقف.

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد قائد قطاع حرس الحدود بالحرث العقيد الدكتور حسن غشوم عقيلي، ووكيل الرقيب عبدالرحمن محمد الهزازي، وإصابة (4) أفراد من زملائهما بإصابات طفيفة.

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