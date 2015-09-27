ولي ولي العهد لبحاح: عودة الحكومة ستسهم في تحرير بقية الأراضي وإعادتها إلى الشرعية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيدها على الجميع باليمن والمسرات.

وقد عبر الرئيس المصري عن تعازيه ومواساته لسمو ولي ولي العهد في حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأعرب سمو ولي ولي العهد عن شكره للرئيس المصري على مشاعره النبيلة، داعياً الله أن يتغمد المتوفين برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي السياق نفسه، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس، بدولة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، تبادلا خلاله التهاني بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده على الجميع باليمن والمسرات.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني عن تعازيه ومواساته للأمير محمد بن سلمان في حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى وما نتج عنه من وفيات وإصابات، فيما أعرب ولي ولي العهد عن شكره لرئيس الوزراء الباكستاني على مشاعره الطيبة، داعياً أن يتغمد المتوفين برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما، أجرى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس، بنائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس الوزراء خالد بحاح تبادلا خلاله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وعبر نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس الوزراء عن تعازيه ومواساته للأمير محمد بن سلمان في حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى وما نتج عنه من وفيات وإصابات، في حين أعرب سمو ولي ولي العهد عن شكره لنائب الرئيس اليمني على مشاعره النبيلة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر جوابية لدولة نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد محفوظ بحاح فيما يلي نصها:

دولة الأخ الدكتور / خالد محفوظ بحاح

حفظه الله

نائب رئيس الجمهورية اليمنية

رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:

تلقيت رسالة دولتكم المؤرخة في 11 / 12 / 1436ه المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك والتعزية بشهداء التدافع في مشعر منى، وما أشار إليه دولتكم حول الوقفة الصادقة والشجاعة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وقادة دول التحالف مع الجمهورية اليمنية الشقيقة حين لبوا نداء القيادة السياسية الشرعية ضد قوى الانقلابيين فكانت عاصفة الحزم وإعادة الأمل. وإني إذ أشكر لدولتكم ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة لأوكد لكم أن ما سطرته القوات السعودية مع قوات التحالف وإخوانهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة من بطولات وما قدموه من تضحيات سيبقى وسام فخر لنا جميعا.

ولا شك أن عودة فخامة الرئيس ودولتكم مع الحكومة اليمنية إلى عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية ستسهم -بحول الله- في التسريع بما أشرتم إليه حول إعادة الأمن والاستقرار للمناطق والمدن التي تم تحريرها وتدشين مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل، كما ستسهم في تحرير بقية الأراضي اليمنية من المليشيات الحوثية وأعوانهم وإعادتها إلى أحضان الشرعية.

وفي الختام أسأل المولى جل وعلا أن ينعم على بلادكم والشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار .. والله يحفظكم ويرعاكم.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع