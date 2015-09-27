ولي العهد: سنعمل على تحقيق تطلعات خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في مقر وزارة الداخلية بمنى مساء أمس، مديري وقادة القطاعات الأمنية المشاركة في أعمال حج هذا العام.

وألقى سمو ولي العهد كلمة، جاء فيها: "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، أيها الأخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يشرفني أيها الأخوة في مستهل كلمتي إليكم أن أرفع باسمي واسمكم وكافة المشاركين في موسم حج هذا العام لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أعزه الله - أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مقامه الكريم باليمن والبركات ومزيد التوفيق والسداد في جهوده المخلصة لخدمة الإسلام وعزة المسلمين...

كما يشرفنا جميعا الثقة التي أولانا إياها سيدي خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله-، بإشادته السامية أثناء استقباله لأبنائه قادة القطاعات الأمنية المشاركة في موسم الحج بجهود رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، واعتزازه الكريم بهم وإخوانهم رجال القوات المسلحة ودفاعهم عن دينهم ووطنهم والتضحية بأنفسهم في سبيل القيام بهذا الواجب العظيم، والإشادة بشهداء الواجب الذين سيظلون محط اعتزاز الوطن قيادة وشعبا. ويطيب لي في هذه المناسبة الإشادة بما يقدمه أخي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية من جهود ومتابعة لتعزيز كافة الجهود لخدمة حجاج بيت الله وتيسير حجهم، كما أشيد برجال الأمن وكافة الجهات المشاركة في أعمال الحج في التعامل مع حادث التدافع الذي وقع بمشعر منى يوم الخميس العاشر من ذي الحجة وتطويقه والحد من الخسائر في صفوف الحجاج وإنقاذ المصابين منهم والمحافظة على سير أعمال الحج وتسهيل تحركات الحجاج لاستكمال مناسكهم بيسر وسهولة واطمئنان...

أيها الأخوة.. لقد كان هذا الحادث المؤلم محل اهتمام ومتابعة سيدي خادم الحرمين الشريفين منذ وقوعه، ووجه -رعاه الله- بالتحقيق فيه، راجيا للمتوفين الرحمة والرضوان وللمصابين السلامة العاجلة، منوها -أيده الله- بأن ذلك لن ينقص من جهود المملكة والقائمين بشؤون الحج تجاه خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل مناسك حجهم، وسنعمل على تحقيق توجيهاته الكريمة وتطلعاته السامية تجاه أداء هذا الواجب العظيم الذي شرف الله به هذه البلاد قيادة وشعبا بكل تفان وإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

إثر ذلك صافح سموه الحضور الذين قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك ونجاح أعمال موسم حج هذا العام، ثم غادر -بحفظ الله ورعايته- منى متوجهًا إلى جدة، بعد أن أشرف مع خادم الحرمين الشريفين على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق عثمان بن ناصر المحرج، أن توجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- ودعمه غير المحدود، وإشرافه المباشر على جميع الاستعدادات والتجهيزات كانت هي الأساس في ما تحقق من نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام. وبين أن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقه مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ساعدت منسوبي قوات أمن الحج في أداء واجبهم لتأمين سلامة الحجاج وتنفيذ الخطط.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية شكر جوابية لدولة نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء فيما يلي نصها:

دولة الأخ د. خالد محفوظ بحاح حفظه الله

نائب رئيس الجمهورية اليمنية

رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تلقيت رسالة دولتكم المؤرخة في 11 / 12 / 1436ه المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك والتعزية بشهداء التدافع في مشعر منى، وما أشرتم بشأن وقفة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وقادة دول التحالف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتلبية نداء القيادة السياسية الشرعية ضد القوى الانقلابية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وإنني إذا أشكر لدولتكم ما عبرتم عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتجاه المملكة لأشيد بما أوضحتموه عن سعيكم لإعادة الأمن والاستقرار للمناطق والمدن التي تم تحريرها وتدشين مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل معرباً لدولتكم عن سروري بعودة فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي ودولتكم والحكومة اليمنية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، ولا شك أن ذلك سيسهم في عودة الاستقرار والأمن إلى المناطق المحررة من بلدكم الشقيق وسيكون عاملاً مساعداً بإذن الله في تسريع تحرير بقية الأراضي اليمنية التي لا تزال تعاني من بغي المتمردين وتسلطهم.

أسأل المولى سبحانه أن ينعم على اليمن الشقيق بالأمن والاستقرار وأن يقينا كيد الكائدين وإفساد المفسدين، والله يحفظكم ويرعاكم.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية