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خالد الفيصل لم يلقِ باللائمة في حادثة التدافع على حجاج أفارقة

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خالد الفيصل لم يلقِ باللائمة في حادثة التدافع على حجاج أفارقة خالد الفيصل لم يلقِ باللائمة في حادثة التدافع على حجاج أفارقة

المشاعر المقدسة - تركي السويهري

    نفى سلطان الدوسري المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العالمية، عن إلقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، باللائمة في حادثة التدافع بمنى على حجاج أفارقة في إشارة إلى أنهم سبب فيما حدث.

وأكد الدوسري أن التصريحات التي نسبت إلى الأمير خالد الفيصل، والتي ذكرت أن سموه أنحى باللائمة في حادثة التدافع التي وقعت في منى، على بعض الجنسيات الإفريقية، عارية تماماً من الصحة، مشدداً على أنه لم يدلِ بأي تصريح عن الحادثة لأي وسيلة إعلامية محلية أو أجنبية.

وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجه في حينها بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وستتولى الجهات ذات العلاقة إعلان النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات.

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