وزير الصحة يُعلن خلو موسم الحج من الأمراض الوبائية والمحجرية

أعلن وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، خلو حج هذا العام 1436ه من الأمراض الوبائية أو المحجرية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمستشفى منى الطوارئ بمشعر منى.

وبين الفالح أن عدد الوفيات في حادثة التدافع بمشعر منى ارتفع إلى 769 بزيادة 52 حالة، والمصابين إلى 934، رافعًا التعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وللأمة الإٍسلامية، داعيًا للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد أن وزارة الصحة سخرت جهودها في هذا الموسم لخدمة مليوني حاج.

وقال وزير الصحة: "كما يعلم الجميع بالنسبة لحادثة التدافع بمنى فقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإجراء التحقيقات الشاملة في هذا الحادث وستتم مشاركة الرأي العام والإعلام بنتائج هذا التحقيق".

وبين أن الخدمات الصحية المقدمة في موسم الحج موجه لملايين الحجاج وفي بقعة جغرافية ضيقة وتضطلع بها وزارة الصحة إلى جانب القطاعات الصحية الحكومية الأخرى، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة سخرت في هذا الموسم 25 ألف كادر طبي وفني في المشاعر المقدسة.

وقال: "إن التحديات الاستثنائية التي واجهت وزارة الصحة في موسم حج هذا العام، هي مواجهة انتشار الأوبئة، والاستعداد لأي حالة طوارئ".

وأضاف الوزير الفالح: "كان أول التحديات التي واجهناها هي حادث سقوط الرافعة المؤلم في الحرم المكي الذي حصل في ال27 من شهر ذي القعدة، أي قبل بدء مناسك الحج ب 12 يوماً، في ذلك اليوم بذلت وزارة الصحة جهوداً مضاعفة للتعامل مع هذا الحادث ووفرت العناية الفائقة بجميع مستوياتها للمصابين وأثبتت جاهزيتها واستعداداتها من جميع النواحي للتعامل مع الحوادث المحتملة في الحج، مما أدى، ولله الحمد، إلى تمكين معظم المصابين من أداء نسكهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة".

وبين أن ما كدر صفو حج هذا العام حادثة التدافع بمنى في صباح يوم العاشر من ذي الحجة، وأسفرت، حسب آخر الإحصاءات حتى الآن عن 769 متوفى و934 مصاباً، حيث تعاملت معها وزارة الصحة، من اللحظة الأولى، بكل الإمكانات المتوفرة لمواجهة مثل هذه الحوادث، وتم رفع درجة الجاهزية بسرعة والاستفادة من الخبرات السابقة الأمر الذي مكن بحمد الله، من التعامل السريع والفعال.

وأفاد أنه تم التعامل مع الحدث من قبل وزارة الصحة بكل مهنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى وسخرت الوزارة كل امكاناتها البشرية والفنية بكل احترافية فور وقوع الحادث.