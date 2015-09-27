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معرض مشروعات المدينة المنورة التنموية يستقبل زواره.. اليوم

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معرض مشروعات المدينة المنورة التنموية يستقبل زواره.. اليوم معرض مشروعات المدينة المنورة التنموية يستقبل زواره.. اليوم

    يبدأ معرض المشروعات التنموية بالمدينة المنورة غداً الاثنين في استقبال الزائرين من مستثمرين ورجال أعمال ومهتمين ومواطنين ومقيمين وحجاج لمشاهدة صور ومجسمات هذه المشروعات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويبرز المعرض الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المشروعات التنموية العملاقة بالمنطقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد لفتت مجسمات المعرض الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية اهتمام وعناية الوفود الزائرة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والمجموعات الطلابية من التعليم العام والجامعات. وتنظمه الهيئة العامة لتطوير المدينة المنورة، بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة المالية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

ويعكس المعرض جهود المملكة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحجاج والمعتمرين الذي يفدون للمدينة المنورة من كل أنحاء العالم.

ويضم العديد من الأجنحة ومجسمات للمشروعات العملاقة والتي تحاكي ما تقدمه الدولة من مشروعات في المدينة المنورة، بمشاركة وزارة المالية ووزارة الدفاع وأمانة منطقة المدينة المنورة ووزارة التعليم والشركة السُعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وهيئة تطوير المدينة المنورة، وذلك ضمن فعاليات تسلط الضوء على المشروعات العملاقة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة على كافة الأصعدة والتي يتقدمها مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف وعدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية ومشروعات الإسكان والنقل.

وقد بينت اللجنة المنظمة أن المعرض مهيأ لزيارة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة (9 صباحاً حتى 12 ظهراً) وخلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى الساعة العاشرة.

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