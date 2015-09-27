السياسيون ورجال الدين والمثقفون في مصر: جهود المملكة في موسم الحج محل التقدير والعرفان

مكتب الرياض، القاهرة - أحمد أبو الوفا، محمد خليل، أحمد بدر نصار، حمدي بيومي

أكد علماء الدين والساسة والمثقفون في مصر أن الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في خدمة الحجيج وتسخير جل إمكانياتها لخدمة المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يمكن التقليل منه خاصة ما أنجزته المملكة من مشروعات خدمية في مواقع المشاعر المقدسة لتمكين الحجيج من أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وما تنفقه في سبيل ذلك من أموال خيالية والتوسيعات المستمرة عاما بعد عام لإتاحة الفرصة لكل راغب في أداء الفريضة.

وأضافوا أن حادث تدافع الحجيج في منى، يعود إلى أخطاء الحجيج وعدم التزامهم بالتعليمات التي وضعتها السلطات في المملكة حرصاً منها على سلامتهم، وهو حادث عارض وقدري يقع في أي موقع للازدحام، كثيراً ما سمعنا به هنا أو هناك، فما بالنا بمكان يتدافع فيه ما يقارب ثلاثة ملايين، يتسابقون جميعاً للوصول إلى منطقة محددة، مع ذلك، فالمملكة تكرس كل جهودها وبكل الأجهزة فيها للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ولتقديم الخدمات لهم على أعلى مستوى، تسهيلاً للحركة وتمكيناً من أداء الشعائر دون أي شكل من العناء.

واعتبروا أنه في ظل هذه الرعاية بكل أشكالها، لا يمكن النظر إلى حادث منى الأليم إلا باعتباره عارضاً قدرياً، أراد به الله سبحانه وتعالى أن يهب الذين لاقوه نعمة الشهادة، ومن ثم فاستغلال الحادث من قبل الكارهين متاجرة رخيصة بأرواح الشهداء.

حادث التدافع عائد لعدم التزام بعض الحجاج بالتعليمات.. وتوعيتهم قبل الذهاب للحج «ضرورة»

تقدير وعرفان لجهود المملكة

وأكدت الرئاسة المصرية تضامنها مع المملكة في المصاب الجلل الذي وقع جراء حادث التدافع في منطقة منى، وأعلنت الرئاسة عن دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة فيما تبذله من جهود مقدرة خلال موسم الحج.

وفي برقيته إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قدم رئيس مجلس الوزراء المصري م. شريف إسماعيل عزاءه ومواساته في الحادث، مؤكداً على أن الجميع ينظر بكل تقدير وعرفان ما تقوم به المملكة من جهود مشكورة في سبيل خدمة الحجيج وتقديم كل سبل الرعاية لضيوف الرحمن من أجل تأدية المناسك في سهولة ويسر.

الحادث عائد لأخطاء الحجيج

بدوره، طالب شيخ الأزهر د. أحمد الطيب في تصريحات له علماء الدين بالتيسير على الحجاج فيما يتعلق بفتاوى الحج، خاصة الفتاوى المتعلقة بوقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة، وكان فضيلته قد نعى المتوفَّين من ضيوف الرحمن بسب تدافع الحجيج بمشعر مِنى، وتقدم بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمة الإسلامية، وأهالي الشهداء.

من جانبه، قال مفتي الديار المصرية د. شوقي علام إن المملكة لا تدخر جهداً في خدمة الحجيج وتسهيل حركتهم، مشيراً إلى أن المملكة تتحول في موسم الحج لحركة دؤوبة لخدمة الحجيج الذين يفدون من مختلف أصقاع العالم، وهم يجدون كل الرعاية والاهتمام مما يمكنهم من تأدية مناسك الحج بكل يسر وأمان.

وذكر وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشيخ محمود عاشور: أنه لا يمكن التقليل من الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في خدمة الحجيج وتسخير جل إمكانياتها لخدمة المسلمين في شتى بقاع الأرض على نحو لا تقوى على القيام به أي دولة كبرى، وأضاف أن حادث تدافع الحجاج في منى، يعود إلى أخطاء الحجيج وعدم التزامهم بالتعليمات في أداء المناسك، وأشار إلى ان الخدمات التي ظلت تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن محل تقدير من كل الدول الإسلامية.

ويقول الأستاذ بجامعة الأزهر د. أحمد بسيوني إن تاريخ المملكة في رعاية وخدمة حجاج الله شاهد عيان للعالم على اهتمام ورعاية المملكة لجميع الحجاج، وأن ما وقع في رمي الجمرات في منى ليس إلا قضاء وقدراً، وللأسف الشديد عندما نسمع صيحات البعض من هنا أو هناك منددين ومتهمين المملكة بالتقصير نحو زوار بيت الله الحرام، نأسف على من يسير في ركب هؤلاء ويرددون قولهم بلا إعمال للعقل.

حادث قدري نتاج قلة التوعية

في الوقت ذاته، أكد سياسيون ومثقفون ان حادث تدافع الحجاج بمشعر منى، هو حادث قدري ناتج عن تزاحم الحجيج وعدم توعيتهم قبل قدومهم للحج بكيفية أداء هذه المناسك ومواجهة ما لديهم من أمية دينية، وأضافوا ان هذا الحادث لن ينقص من جهود المملكة في تأمين ورعاية الحجيج وتقديم الرعاية الكاملة لهم، وانه لا يقبل من احد أياً كان ومهما بلغ به الحقد أن يشكك في روعة اداء قيادة وحكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل سبل الراحة والامان من اجلهم.

فقال الأمين العام للجمعية المصرية السعودية للتواصل والتآخي المستشار عبدالعاطي الشافعي: ان من المقطوع به والمسلم به والذي لا يختلف عليه عاقلان، إن حادث تدافع الحجاج بمشعر منى هو حادث قدري ناتج عن تزاحم الحجيج، وعدم توعيتهم قبل قدومهم للحج بكيفية اداء هذه المناسك، ومواجهة ما لديهم من أمية دينية، وتلقينهم اخلاقيات الاسلام في تصرفاتهم وسلوكهم، مضيفاً ان المملكة وقيادتها وحكومتها لا يألون جهداً، ويبذلون جل طاقتهم في الاعداد لموسم الحج، وتوفير كل سبل الرحة والأمان للحجيج، مبيناً أنه ليس من المقبول من احد أياً كان ومهما بلغ الحقد به أن يشكك في روعة اداء قيادة وحكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وانهم يقومون بأعمال جليلة وكأنها الاساطير بما لا يقدر على شكره والثناء عليه أحد من البشر، وإنما يتولى جزاءهم الله الذي لا يضيع اجر من أحسن عملاً.

من ناحية اخرى، أعرب حزب الوطن عن عميق الحزن والأسى لسقوط الضحايا من الشهداء والجرحى، ودعا في بيان له جميع المسؤولين في العالم العربي والإسلامي من علماء ومجتهدين وقائمين على إدارة وتنظيم أمور الحج للقيام بواجبهم، من توعية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام قبل الذهاب الى البقاع المقدسة.

اصطياد في الماء العكر

على صعيد آخر، أكد سياسيون مصريون أن دور المملكة في رعاية الحجاج لا احد يستطيع أن يزايد عليه، مشيرين إلى أن تاريخ المملكة في هذا المجال أكبر شاهد على حسن رعاية المملكة وتقديم كافة الخدمات والمساعدات لحجاج بيت الله الحرام.

فأصدر حزب النور بياناً رسمياً ينعى ضحايا حادث تدافع الحجاج بمنى، وأدلى أمين عام الحزب م. جلال مرة بتصريحات صحفية أكد فيها رفض الحزب استغلال بعض الدول للحادث للتقليل من دور المملكة في خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام، مثمنًا بشدة دور المملكة حكومة وشعبًا في تسهيل وتأمين الحج لبيت الله الحرام.

من ناحية أخرى، أدان الخبير في الشؤون العربية بوكالة الشرق الأوسط أحمد سنبل تواجد إيران في مقدمة الدول التي تستغل جميع الأحداث أياً كانت من أجل التقليل من الدور الذي تقوم به المملكة بشكل عام، الأمر الذي تزايد بشكل كبير عقب قيادة المملكة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وهو الأمر الذي تعارضه طهران الداعم الأول لمليشيات الحوثيين باليمن، وظهر هذا جلياً في التعليق الإيراني على حادث تدافع الحجاج بمشعر منى، متغافلة عن الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة من أجل إخراج موسم الحج هذا العام بشكل جيد.

وأضاف سنبل: الغريب في الأمر أن الإدانة الإيرانية جاءت بعد ساعات من تقديم رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني سعيد أوحدي، الشكر إلى المملكة لما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن والرعاية التي يحظى بها الحجاج الإيرانيون والبالغ عددهم نحو 64 ألف حاج.

المملكة أكبر من أن تهتز

ومن جانبه، أكد رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية د. عادل عامر، أن المملكة أكبر من أي أحداث قد تظهر صورة غير حقيقة لدورها في المنطقة العربية والعالم؛ مؤكداً في الوقت نفسه رفضه التام من استغلال جهات أو دول تحاول استغلال الحادث للتقليل من دور المملكة في رعاية الحجاج.

ويرى رئيس قسم السياسة بمعهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة د. جمال ضلع أن أحد لا يستطيع وبمنتهى الأمانة المزايدة على الدور الكبير والمميز الذي تقوم به جميع مؤسسات الدولة في المملكة في رعاية جميع الحجيج طوال أيام الحج، وأشار د. ضلع إلى أن مثل هذه الأحداث لا تقلل من هذا الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في هذا ألشأن، بل على العكس يحسب لها القيام بهذا الدور الصعب ومع هذا العدد المتعاظم لحجاج بيت الله الحرام وسنوياً.

ويقول رئيس اللجنة الثقافية بالأكاديمية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا د. محمد الشحات محمد إن المملكة أكبر من أن تهتز من استغلال بعض الجهات أو الدول المعادية للمملكة وللعالم العربي؛ مشيراً إلى أن تدافع الحجيج وعدم الالتزام بالتعليمات شيء يتكرر كل عام مع التسامح وحسن التعامل من قِبل السلطات في المملكة، وإذا كانت السلطات بدأت التوسعة والتطوير ومد الكهرباء، وزيادة دورات المياه الرخامية بعد أن كانت كأكشاك خشبية، وتحديد طرق معينة للحجيج وأخرى لسيارات الطوارئ، فإن على الحجيج الالتزام بالتعليمات، والتي بموجبها نضمن الأداء الصحيح للفريضة، وكذلك تجنب تلك المخاطر التي يستغلها بعضهم للإساءة إلى السلطات في المملكة، أو محاولة إشغالها بأحداث فردية عن الدور الكبير في تنظيم أكبر مؤتمر سنوي إسلامي على مستوى العالم، ومن يُحاول الطعن في السلطات السعودية متذرعاً بحالات الوفاة تلك، فإنه يحيد عن الحق، وربما له مصالح شخصية للمتاجرة بدماء الحجيج.