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55 شاشة إلكترونية لتوعية الحجاج بالحرم المكي

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55 شاشة إلكترونية لتوعية الحجاج بالحرم المكي 55 شاشة إلكترونية لتوعية الحجاج بالحرم المكي

    عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تهيئة جميع الخدمات ووضع خطط العمل المناسبة لخدمة ضيوف الرحمن تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس ومتابعة نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم.

وأوضح مدير إدارة التشغيل بالمسجد الحرام م. فارس الصاعدي بأن إدارة التشغيل تشرف على جميع الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد الحرام وساحاته، مبيناً أن إدارته عملت على إضافة العديد من التجهيزات الفنية والتنفيذية والتكنولوجيا والتقنية الحديثة، ومتابعة تشغيل قرابة 55 شاشة إليكترونية بالساحات الداخلية والخارجية تتضمن العديد من الرسائل التوعوية والتوجيهية بعدة لغات.

مشيراً إلى تشغيل وحدات التكييف والتهوية بالتوسعة الثانية والثالثة والمسعى والتأكد من تلطيفها بالهواء البارد، وتشغيل أكثر من ثلاثة آلاف مروحة تهوية، ومتابعة السلالم الكهربائية والمصاعد بالمسجد الحرام، ورصد الملاحظات وإبلاغ الجهات الخاصة، والتأكد من جاهزية محطات تبريد زمزم المبارك، بالتعاون والتنسيق مع إدارة سقيا زمزم، ويتم متابعة وحدات الإنارة بأنواعها داخل المسجد الحرام وساحاته البالغ عددها 11 ألف و533 وحدة إنارة، والتأكد من كفاءتها وجودة أدائها، وكذلك أعمال الصوت داخل المسجد الحرام، وزيادة مدى التغطية الصوتية لتشمل جميع أنحاء المنطقة المركزية والمباني المحيطة بالمسجد الحرام، والتأكيد على جاهزية مصليات الفنادق الكبيرة المحيطة بالمسجد الحرام، من خلال أكثر من خمسة آلاف سماعة وأكثر من 38 غرفة تحكم بالصوت.

نوه م. الصاعدي بأن الإدارة تعمل على مدار الساعة بالإشراف على جميع الخدمات الفنية بالمسجد الحرام وساحاته، وقد أولت رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من توفير عربات الغولف لنقل كبار السن والعربات المتحركة يدوياً، وتزويد لوحة التحكم بالمصاعد الكهربائية مفاتيح خاصة تعمل بلغة (برايل)، تيسيراً وتسهيلاً لتنقلهم داخل بيت الله الحرام، وأهاب مدير إدارة التشغيل بالمسجد الحرام بقاصدي بيت الله الحرام على ضرورة عدم استخدام المقابس الكهربائية، والتوصيلات الكهربائية ومنع دخول العربات بمسار السلالم الكهربائية، ومنع تخزين الأمتعة والأغراض الشخصية على اللوحات الكهربائية.

وفي ختام تصريحه، سأل الله العلي القدير أن يعين قاصديه على حسن عبادته ويتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- خير الجزاء على ما توليه من اهتمام وفائق رعاية للحرمين الشريفين ومرافقهما؛ ليعينوا قاصديهما على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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