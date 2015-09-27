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وزارة الحج تلزم مؤسسات الطوافة بتفويج الحجاج حسب المواعيد المحددة

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وزارة الحج تلزم مؤسسات الطوافة بتفويج الحجاج حسب المواعيد المحددة وزارة الحج تلزم مؤسسات الطوافة بتفويج الحجاج حسب المواعيد المحددة

    ألزمت وزارة الحج مؤسسات الطوافة ومؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل بتنظيم عملية الرجم وفقا لنظام أطلق عليه نظام التفويج لجسر الجمرات.

وتقوم مؤسسات الطوافة وفقاً لهذا التنظيم بالإبقاء على الحجاج داخل مخيماتهم في منى، وعدم السماح لهم بالخروج إلا في الساعات المحددة، حيث حددت ساعات لرمي الجمار، ويكون التوجه صوب جسر الجمرات على نظام الأفواج، ويتكون كل فوج من 250 حاجاً، يتقدمهم مرشد من مجموعة أو مكتب الخدمة الميدانية يحمل لوحة تحدد رقم المجموعة أو المكتب ورقم الفوج.

ويحظر على مؤسسات الطوافة تفويج الحجاج في أوقات الحظر التي عادة ما تكون من الساعة الثانية ظهراً إلى السادسة مساء، وتنظم وزارة الحج في كل عام ورشة عمل لشرح خطط التفويج بمشاركة عدة قطاعات حكومية منها الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

ومن جانبه، أوضح المطوف أحمد صالح حلبي أن عملية تفويج الحجاج لجسر الجمرات تخضع لعدة دراسات كل عام، تتضمن مناقشة الإيجابيات المحققة والسلبيات المسجلة، مبيناً أن من أبرز السلبيات عدم التزام بعض الحجاج بمواعيد التفويج خاصة حجاج الداخل، إضافة للحجاج غير النظاميين الذين يفترشون الشوارع والطرقات.

وأشار الحلبي إلى أن مؤسسات الطوافة ومن خلال وزارة الحج تتلقى في عام برنامج يحدد مواعيد التفويج وأعداد الحجاج بكل فوج، موضحاً أن من بين التعليمات عدم السماح للحجاج بحمل الأمتعة أثناء توجههم للجمرات، وأكد الحلبي التزام مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية بمؤسسات الطوافة بمواعيد وبرامج التفويج المعتمدة من قبل وزارة الحج.

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