مطالبات بدراسة إقرار الاستطاعة البدنية والصحية كشرط أساسي للحج

طالب أساتذة جامعات ودعاة بدراسة إقرار الاستطاعة البدنية والصحية كشرط أساسي لمن يرغب القدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة حماية لهم ودفعاً لتحمل أعباء عجزة وكبار سن غير قادرين على التنقل والسفر وممارسة أعمال الحج الميدانية في المشاعر.

وقال محمد عبدالوهاب النهار إمام وخطيب مسجد بئر الخير في في موريتانيا، إنه لا شك أن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن لا ينكرها إلا حاقد وجاحد، فهذه الحملة الإعلامية التي تستهدف الخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام حملة مرفوضة، وكل المسلمون يدركون أنها حملة مغرضة تصدر من جهات لا تريد للإسلام والمسلمين خيراً.

وأضاف: "جئت لأداء فريضة الحج بدعوة من رابطة العالم الإسلامي، ومنذ وصلت المملكة وأنا لم أرى إلا الخير، والمملكة أولت خدمات حجاج بيت الله الحرام عناية لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ، حيث الحنان بالضيوف والمعاملة اللطيفة، وهيأت لهم كل شيء مما يحتاجونه ومما لا يحتاجونه، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتهم وأن يسلط على أعدائهم ما لا يستطيعون".

وذكر د. محمد أنور الكبير محمد صديق أستاذ مشارك في الجامعة الوطنية ببنغلاديش أن الحرمين الشريفين في أيدٍ أمينة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وجاء من بعد أبناؤه وهم يقومون بأداء الأمانة خير قيام حتى هذا العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهذه الجهود لا ينكرها إلا جاحد بنعمة الله.

وأردف: "أنا واثق أن الذين يتحدثون عن المملكة بسوء لم يسبق لهم زيارتها أو التعامل مع أهلها، فقد لمسنا حفاوة وكرم بحجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم بالملايين، كما وفرت الدولة لهم الطعام والشراب، ولا تجد حاجاً يشكو من نقص في الطعام، أما ما حدث من حوادث مثل حادثة سقوط الرافعة أو تدافع الحجاج في منى نقول هذا قضاء الله وقدره ولا يستطيع أي إنسان أن يتدخل في قضاء الله.

وتابع د. محمد صديق: "من موقع الحدث ومن خلال متابعة الجميع في المشاعر نقول لهؤلاء الغوغائيين كفوا واسكتوا وتعالوا وشاهدوا جهود المملكة ثم احكموا".

وشدد على أن رجال الأمن في المملكة يسهرون من أجل الحجاج ويقدمون لهم كل العون والمساعدة من أجل إتمام نسكهم بيسر وسهولة، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، ما تقوم به المملكة وشعبها يفوق الوصف.

وأوضح د. محمد صديق أن المطلوب من الجميع احترام النظام فالتدافع الذي حصل من خلال التقارير الأولية يبدو أنه بسبب عدم التزام البعض بالنظام، فالجهات حددت طرق واتجاهات السير، ومع الأسف هناك من يخالف النظام من أجل تحقيق مراده، وبصراحة نعاني من أزمة قلة الوعي، وهذا شيء عجيب في المسلمين، أضف إلى ذلك أن هناك عدد كبير من الحجاج كبار السن وضعفاء في الصحة والبدن، لافتاً إلى أنه من شروط الحج الاستطاعة ولكن هناك من لا يتوفر لديه شرط الاستطاعة البدنية، وعلى سبيل المثال كثير من القادمين من بلادي بنغلاديش كبار في السن، ونقدم لهم التوعية والنصائح، لكن من لديه المال يحرص على أن يأتي حتى إذا لم تتوفر عنده المقدرة البدنية، ونتمنى أن تكثف جهود التوعية بعدم قدوم المرضى وكبار السن الضعفاء.

وتحدث د. عمر فضل الله متخصص في الشؤون الاستراتيجية وتقنية المعلومات وخبير ومستشار الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "سنحت لي الفرصة أن أكون متواجداً في المملكة منذ أن كنت يافعاً وشهدت فترات متعددة من الحج، شهدت الحج حين كان الناس يأتون بسياراتهم إلى المشاعر المقدسة (عرفات، ومزدلفة، ومنى)، بدون ضوابط وشروط؛ واستطرد د. فضل الله: "سوف أتكلم عن المستوى الذي هو الآن مقارنة بالقديم، إن المملكة لم تكن عاجزة في أي سنة من السنوات ولا في أي يوم من الأيام، عن إدارة الحج وخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الوافية لهم بكل الطرق من تيسير نفرة الحجيج إلى إدارة للمناسك نفسها من تنظيم لحملات حجاج الداخل والخارج، وأتيحت الفرصة لكل قادر على الحج أن يأتي ويؤدي الفريضة".

وبين أنه شهد منذ تلك السنوات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تدخلات من الغير لإفساد حملات الحج، وكانت تدخلات معلومة، كما شهد محاولات تغيير طبيعة الحج إلى عمل سياسي، وهذا كله عمل مستنكر، مؤكداً أن المملكة بطبيعتها أهل الكرم وأهل خدمة الحجاج، وهذا من أوجب الواجبات التي يحرصون عليها دائماً، وهناك جهات تسعى لإفساد هذا الأمر لأنهم لا يريدون الدين ولا الحرمين ولهم مآرب أخرى.

وأفاد د. فضل الله أنه وجد رجال الأمن من الشرطة وغيرهم يقدمون خدمات ليست من واجباتهم، يقدمون الماء والطعام للحجاج وخدمات كثيرة جداً.

وأكد أن إدخال السياسة في مناسك الحج أمر مرفوض، وكل من يزعم أن المملكة أخلت بدورها أو قصرت هو لم يشاهد التنظيم والقدرات الإدارية، مضيفاً أن "عددا كبيراً جداً من الحجاج ضعفاء وعاجزين وكبار في السن، وفي تقديري أنه ينبغي أن يكون هناك تنظيم لهذا الأمر بحيث يتم التعامل معهم بطريقة معينة".

وقال د. علاء الدين علي حمودة أستاذ مشارك في جامعة الأزهر: "مما لا شك فيه أن جهود المملكة كبيرة وواضحة وأنها تبذل جهداً غير طبيعي لتيسير فريضة الحج على المسلمين ونقدر هذه الجهود، والحادث الأليم الذي وقع في منى هو قضاء وقدر، ولو أردنا البحث في هذا الأمر وأسبابه نجد أن هناك عدة أمور منها ما يتعلق بالحجيج أنفسهم فهم بحاجة إلى توعية أكثر، وهناك عدد كبير من القادمين من بعض الدول كبار في السن ويجدون مشقة في التنقل بين المشاعر المقدسة، وقد لا ينطبق على هؤلاء شرط الاستطاعة، وقلة التوعية تجعلهم يأتون ويلقون بأنفسهم في التهلكة.

وتمنى د. حمودة أن تتضافر الجهود مع الدول الإسلامية لإعادة النظر في قدوم الحجاج العاجزين، حيث قال تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، مشدداً على أن مفهوم الاستطاعة جانب مهم يجب تعريف الأمة الإسلامية به.