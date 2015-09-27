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محطات «الكهرباء» بالمشاعر.. لوحات توعوية ونصائح للأمن والسلامة والنظافة

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محطات «الكهرباء» بالمشاعر.. لوحات توعوية ونصائح للأمن والسلامة والنظافة محطات «الكهرباء» بالمشاعر.. لوحات توعوية ونصائح للأمن والسلامة والنظافة

    قامت الشركة للكهرباء ببث معلومات توعوية خاصة بإجراءات الأمن والسلامة في مجال الطاقة الكهربائية عن طريق لصق بنرات تحمل العديد من المعلومات والنصائح على محطات التوزيع المنتشرة في المشاعر المقدسة.

كما تضمنت اللوحات التي تم لصقها على محطات الشركة عبارات توعوية لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، وكذلك أرقام الطوارئ، بالإضافة إلى الحث على عدم العبث بالمعدات الكهربائية والشبكات حتى لا يتعرض الفاعل للمساءلة القانونية.

ولم تتوقف العبارات التوعوية عند مجال الطاقة الكهربائية، بل شملت أيضاً معلومات ونصائح تخص النظافة، وتحض على ضرورة العمل على الالتزام بنظافة البيئة المحيطة التي يعيش فيها الإنسان، وخاصة تلك التي تقع فيها محطات الطاقة الكهربائية، حرصاً على السلامة الشخصية للعاملين والمتواجدين بالمكان.

وقد لقيت تلك الخطوة إشادة واسعة من قبل حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين، حيث قال العديد منهم إنها فكرة مبتكرة تدعو إلى قيم يجب أن يتحلى بها الجميع مثل النظافة والترشيد، وكذلك تلك المعلومات الخاصة بالأمن والسلامة سواء في الشارع أو البيت حتى يتجنب أي تذكر خلال تعامله مع المعدات والأجهزة الكهربائية.

من جانبه، أكد رئيس القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على أعمال الشركة في الحج م. عبدالمعين بن حسن الشيخ، أن الخطوة تأتي في إطار دور الشركة المجتمعي، الذي يهدف ليس فقط إلى توعية ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، بل جميع العاملين في حملات الحج وخدمة ضيوف الرحمن، لنشر ثقافة السلامة والنظافة والترشيد، ومثل تلك القيم الجميلة التي حثنا عليها الدين الإسلامي الحنيف.

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