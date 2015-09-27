معايدة رجال الأمن في شرطة جبال الحشر

جازان - منصور الغزواني

عايد اللواء ناصر الدويسي مدير شرطة منطقة جازان، منسوبي مخفر شرطة مركز جبال الحشر الحدودي.

وكان في استقباله الرائد عبدالله الفيفي مدير مركز جبال الحشر وزملاؤه، واطلع على مجريات العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتأكد من جاهزية رجال الأمن في المركز.

وأشاد اللواء الدويسي بما شاهده من جاهزية واستعداد رجال الأمن في المركز، وهنأهم بالعيد.