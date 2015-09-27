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تهيئة الطريق الدائري الرابع ليوم النفرة

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تهيئة الطريق الدائري الرابع ليوم النفرة تهيئة الطريق الدائري الرابع ليوم النفرة

    أكد المهندس خالد بن محمد الهيج وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع بأن الأمانة شكلت عدداً من الفرق الميدانيه لتفقد جاهزية الطرق والجسور والتأكد من مدى استيعابها خلال هذه الايام التي تشهد كثافة عالية في اعداد السيارات، وذلك في إطار التأكد من جاهزية كافة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وتشغيلها بأقصى طاقاتها.

وقال ان الامانة ولله الحمد قامت مؤخراً بتشغيل اجزاء من الطريق الدائري الرابع مما ساهم بشكل كبير في تسهيل حركة السيارات وتخفيف العبء عن الطرق القائمه، والذي سيساهم بإذن الله في تفادي الاختناقات المرورية خاصة في يوم النفرة الذي يشهد اعداداً متزايدة من ارتال السيارات.

وأشار الى أن الطريق الدائري الرابع يربط المحاور الرئيسية المؤدية من وإلى مكة المكرمة مع بعضها البعض بطريق دائري يحيط بالعاصمة المقدسة لفك الاختناقات المرورية وتحقيق أفضل حالات انسيابية الحركة المرورية.

ويبلغ إجمالي طول الطريق الدائري الرابع (65) كيلومتراً، وتمت ولله الحمد الاستفادة من أجزاء كبيرة منه بلغت حوالي (40) كيلومتراً، كما تمت الاستفادة من عدد من التقاطعات الرئيسية به.

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