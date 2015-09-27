علماء يمنيون يشكرون قيادة المملكة على التسهيلات والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام

منى - واس

أعرب علماء يمنيون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على التسهيلات والخدمات التي يقدمونها لحجاج بيت الله الحرام وثمنوا عالياً الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في استضافتهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة وعلى نفقته الخاصة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو هيئة علماء اليمن الشيخ محمد علي عجلان في صعيد عرفة، في مخيم حجاج علماء اليمن، ضمن برنامج التواصل مع علماء اليمن الذي ترعاه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعبروا عن شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، سائلين الله أن يحفظ المملكة من كيد الكائدين ويديم أمنها واستقرارها ورخاءها حتى تستكمل دورها في قيادة الأمة الإسلامية، وأن يحفظ الله جميع بلاد المسلمين، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعجل بالفرج عن بلاد اليمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ودعوا إلى وحدة الأمة، وجمع الكلمة، ونبذ الفرقة والاستفادة من دروس الحج العظيمة في جمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ الفرقة.