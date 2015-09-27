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غرفة عمليات لرصد الانتهاكات والشكاوى فى لجان انتخابات نادى القضاة

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غرفة عمليات لرصد الانتهاكات والشكاوى فى لجان انتخابات نادى القضاة غرفة عمليات لرصد الانتهاكات والشكاوى فى لجان انتخابات نادى القضاة
أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام نادى القضاة، أن النادى يستعد للانتخابات بغرفة عمليات طوال أيام الاقتراع، لرصد الانتهاكات والشكاوى، سواء من القضاة أنفسهم أو من الناخبين، وإيصال تلك الشكوى إلى الجهات المعنية.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن تلك الغرفة سيتم ربطها باللجنة الانتخابية، ومجلس الوزراء، وعدد من الجهات الأخرى، لإيجاد حلول عاجلة لشكاوى اللجان، على أن يتم البدء فى الإعداد لغرفة العمليات، فور توزيع القضاة على اللجان.


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