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وصول 22 مصريًا مرحلين من إيطاليا لمحاولتهم التسلل لأراضيها

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وصول 22 مصريًا مرحلين من إيطاليا لمحاولتهم التسلل لأراضيها وصول 22 مصريًا مرحلين من إيطاليا لمحاولتهم التسلل لأراضيها
استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت، 22 مصريًا مرحلين من قبل السلطات الأمنية الإيطالية، لمحاولتهم التسلل لأراضيها عن طريق البحر.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار، أن المرحلين وصلوا قادمين من كاتانيا على متن الطائرة المصرية، بصحبة عدد من رجال الأمن، حيث أقروا فى المناقشات التى جرت معهم على أنهم حاولوا التسلل للأراضى الإيطالية عن طريق أحد الأشخاص بواسطة مركب صيد.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى، حيث تبين هروب 3 منهم من تنفيذ 5 أحكام قضائية، وتم القبض عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

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مصر 365