جهاد الخازن: بريطانيا تفضل التعامل مع السيسى لقدرته على مواجهة الأزمات

قال الكاتب والمحلل السياسى اللبنانى، جهاد الخازن، إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ظُلم وظَلم، لافتًا إلى أنه عندما رجع من العملية الجراحية الأولى من ألمانيا كان مريضًا، ولذلك أثر عليه المرض فى أواخر حكمه لمصر، معتبرًا أنه لم يوجد فساد فى مصر سوى فى آخر 5 سنوات لمبارك فى الحكم ولذلك دفع ثمن هذا.

وأضاف "الخازن"، خلال حواره مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن حسنى مبارك قال له ذات مرة إن العالم لم يرد الحرب ولكن يريد المغامرة بمستقبل مصر والتضحية بشبابها وأنا لن أفعل هذا، مشيرًا إلى أن بريطانيا تفضل العمل مع الرئيس السيسى لقدرته على التعامل مع الأزمات.

وأوضح الكاتب اللبنانى، أن المملكة العربية السعودية تقف دائمًا بجوار مصر ولن تتخلى عنها والعلاقة بينهما لن تتأثر بأى شائعات، مشيرًا إلى أن قطر لديها طموحات أكبر من حجهما وتسعى إلى فرض سيطرتها فى المنطقة من خلال سياسات خاطئة، لاسيما أن تعداد سكان قطر يعادل نصف مواطنى حى واحد فى القاهرة.