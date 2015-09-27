أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جهاد الخازن: بريطانيا تفضل التعامل مع السيسى لقدرته على مواجهة الأزمات

Google+ Print
جهاد الخازن: بريطانيا تفضل التعامل مع السيسى لقدرته على مواجهة الأزمات جهاد الخازن: بريطانيا تفضل التعامل مع السيسى لقدرته على مواجهة الأزمات
قال الكاتب والمحلل السياسى اللبنانى، جهاد الخازن، إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ظُلم وظَلم، لافتًا إلى أنه عندما رجع من العملية الجراحية الأولى من ألمانيا كان مريضًا، ولذلك أثر عليه المرض فى أواخر حكمه لمصر، معتبرًا أنه لم يوجد فساد فى سوى فى آخر 5 سنوات لمبارك فى الحكم ولذلك دفع ثمن هذا.

وأضاف "الخازن"، خلال حواره مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن حسنى مبارك قال له ذات مرة إن العالم لم يرد الحرب ولكن يريد المغامرة بمستقبل مصر والتضحية بشبابها وأنا لن أفعل هذا، مشيرًا إلى أن بريطانيا تفضل العمل مع الرئيس السيسى لقدرته على التعامل مع الأزمات.

وأوضح الكاتب اللبنانى، أن المملكة العربية تقف دائمًا بجوار مصر ولن تتخلى عنها والعلاقة بينهما لن تتأثر بأى شائعات، مشيرًا إلى أن قطر لديها طموحات أكبر من حجهما وتسعى إلى فرض سيطرتها فى المنطقة من خلال سياسات خاطئة، لاسيما أن تعداد سكان قطر يعادل نصف مواطنى حى واحد فى القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا