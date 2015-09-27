سما المصرى: تغليظ عقوبة المتحرشين على رأس أولوياتى حال فوزى فى البرلمان

طالبت الفنانة الاستعراضية سما المصرى المرشحة للانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان القادم.

وأضافت الفنانة الاستعراضية سما المصرى لـ"اليوم السابع"، أنها ستسعى حال وصولها للبرلمان القادم لتقديم مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتحرش وآخر لحل مشكلة الزواج العرفى.

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