بالأسماء.. مصرع 6 وإصابة 4 أشخاص فى حادث مرورى بالزقازيق

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين فى حادث مرورى مروع بالقرب من قرية المسلمية مركز الزقازيق بالشرقية.

حيث استقبلت مستشفى الزقازيق الجامعى، منذ قليل، 10 مصابين بينهم حالات وفاة تم نقلهم من مكان الحادث.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ان الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وتم التحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة و المتوفون هم " أحمد فاروق، رياض عبد الحميد 23 عاما الشبابات حاصل على دبلوم، محمود علوى أحمد محمود 22 عام الشبانات طالب بالمعهد الأزهرى، رمضان أحمد عبد الجليل 23 عاما، مقيم الشبانات، محمود صبحى الجوهرى 17 عاما "رضا فاروق صابر حمزة" 25 عاما قرية سنهوا مركز منيا القمح مشرحة مستشفى جامعة الزقازيق.

أما المصابون وهم "يوسف محمد خليل على سلامة وشعبان محمد خليل على سلامه وأحمد صبحى الجوهرى مقيمين بالشبانات، وسعيد صلاح أحمد" ويتلقون العلاج فى المستشفى الجامعى.