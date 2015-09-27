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اليوم.."خليج نعمة" بشرم الشيخ ينظم كرنفالا للاحتفال بيوم السياحة العالمى

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اليوم.."خليج نعمة" بشرم الشيخ ينظم كرنفالا للاحتفال بيوم السياحة العالمى اليوم.."خليج نعمة" بشرم الشيخ ينظم كرنفالا للاحتفال بيوم السياحة العالمى
ينظم قطاع خليج نعمة اليوم كرنفالا للاحتفال بيوم السياحة العالمى بشرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وبحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

صرح بذلك العميد ربيع عبد الموجود رئيس قطاع خليج نعمة بشرم الشيخ، أضاف عبد الموجود انه الاحتفال سيبدأ الساعة 8 مساء بكرنفال عند مدخل خليج نعمة.

ويستهدف الكرنفال توجيه رسالة طمأنينة وسلام لكل السائحين فى العالم وإظهار أن مدينة شرم الشيخ آمنة.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الفترة القادمة سوف تشهد تنظيم العديد المؤتمرات والحفلات الكبرى، لحرص الدولة على دعم القطاع السياحى وتقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة وأيضاً نؤكد على الجهود المبذولة من وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء لتنشيط السياحة.


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