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البيئة: الدخان الناتج عن حريق مقلب القطامية لن يضر بصحة سكان المعادى

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البيئة: الدخان الناتج عن حريق مقلب القطامية لن يضر بصحة سكان المعادى البيئة: الدخان الناتج عن حريق مقلب القطامية لن يضر بصحة سكان المعادى
قالت الدكتورة كوثر حنفى رئيس الإدارة المركزية للكوارث والأزمات بوزارة البيئة، إن الغاز والدخان الناتج عن حريق مقلب القطامية لا يؤثر على الإنسان، مؤكدة أنه لن يضر بصحة سكان المعادى أو المناطق المجاورة للمقلب.

وأضافت الدكتور كوثر حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد أى زيادة فى الملوثات الموجودة بمنطقة المعادى والمنطقة المحيطة بالمقلب، مؤكدة أن الرؤية طبيعية ولا يوجد دخان يعيق الرؤية، موضحة أن سرعة الريح بمنطقة المقلب شمالية شرقية 13.5كم فى الساعة وتساعد على تشتت الدخان .

وأشارت إلى أن غاز الميثان الناتج عن اشتعال المخلفات العضوية يشتعل تلقائيًا مع الحريق، وليس له أى ضرر جانبى .

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