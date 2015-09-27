أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

داليا زيادة: متخوفة من النشطاء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسى

Google+ Print
داليا زيادة: متخوفة من النشطاء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسى داليا زيادة: متخوفة من النشطاء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسى
قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إنها متخوفة من النشطاء الذين تم الإفراج عنهم بقرار عفو رئاسى خاصة المحبوسين بسبب خرق قانون التظاهر، مضيفة "أن طريقة تفكيرهم سلبية وظهر ذلك واضحًا لأنهم فسروا الإفراج عنهم بأنه على خلفية زيارة الرئيس السيسى الخارجية".

وأكدت زيادة لـ"اليوم السابع"، أن صحفى الجزيرة محمد فهمى هو الأهم فى قرار العفو الرئاسى، خاصة أن فهمى اعتذر فى أكثر من مقابلة عن فترة عمله مع قناة الجزيرة، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاسبته على أنه ممثل لهذه القناة.

- داليا زيادة: السيسى أنجز فى نيويورك ما يمكن إنجازه خلال 7 رحلات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365