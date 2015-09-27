داليا زيادة: متخوفة من النشطاء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسى

قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إنها متخوفة من النشطاء الذين تم الإفراج عنهم بقرار عفو رئاسى خاصة المحبوسين بسبب خرق قانون التظاهر، مضيفة "أن طريقة تفكيرهم سلبية وظهر ذلك واضحًا لأنهم فسروا الإفراج عنهم بأنه على خلفية زيارة الرئيس السيسى الخارجية".

وأكدت زيادة لـ"اليوم السابع"، أن صحفى الجزيرة محمد فهمى هو الأهم فى قرار العفو الرئاسى، خاصة أن فهمى اعتذر فى أكثر من مقابلة عن فترة عمله مع قناة الجزيرة، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاسبته على أنه ممثل لهذه القناة.

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