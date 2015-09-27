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الرئاسة: السيسى أجرى اتصالا هاتفياً بالملك سلمان للتعزية فى حادث "منى"

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الرئاسة: السيسى أجرى اتصالا هاتفياً بالملك سلمان للتعزية فى حادث "منى" الرئاسة: السيسى أجرى اتصالا هاتفياً بالملك سلمان للتعزية فى حادث "منى"
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية .

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة فى ضحايا الحادث الذى شهدته منطقة منى، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس خلال الاتصال مساندة للمملكة الشقيقة فى هذا المصاب الجلل، مؤكداً دعم مصر الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة الشقيقة فيما تبذله من جهود مقدرة خلال موسم الحج.

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