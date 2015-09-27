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مجهول يلقى حقيبة أمام مديرية أمن المنيا ويفر هاربا

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مجهول يلقى حقيبة أمام مديرية أمن المنيا ويفر هاربا مجهول يلقى حقيبة أمام مديرية أمن المنيا ويفر هاربا
ألقى أحد الأشخاص حقيبة مغلقة أمام مديرية أمن المنيا وفر هاربا وقامت الأجهزة الأمنية بمطاردته وإلقاء القبض عليه.

تلقى اللواء حسن سيف مديرأمن المنيا إخطارا يفيد قيام أحد الأشخاص وكان يستقل دراجة بخارية بإلقاء حقيبة مغلقة أمام مبنى مديرية أمن المنيا وفر هاربا، وطاردته قوات الأمن وألقت القبض عليه، وتم إغلاق الشارع أمام مديرية الأمن وإخلائة من المارة واستدعاء خبراء المفرقعات وتبين أنها حقيبة تحوى زجاجات فارغة وجار التحقيق مع المتهم.
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مصر 365