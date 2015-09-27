أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 215 قطعة حشيش و345 طلقة خرطوش بحوزة ليبى وهروبه بسيوة

Google+ Print
ضبط 215 قطعة حشيش و345 طلقة خرطوش بحوزة ليبى وهروبه بسيوة ضبط 215 قطعة حشيش و345 طلقة خرطوش بحوزة ليبى وهروبه بسيوة
تلقى مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، إخطاراً اليوم السبت، بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة سيوة من ضبط 215 قطعة حشيش و345 طلقة خرطوش بحوزة ليبى بعد هروبه بسيارة بدون لوحات معدنية.. وتخليه عن المضبوطات بمنطقة بهى الدين.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيوه عن قيام، "إبراهيم ع . أ" 45 سنة ليبى الجنسية، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا مدينة سيوة مكانا لممارسة نشاطه الإجرامى، مستخدما سيارة بدون لوحات معدنية ماركة لاندكروزر، فتم ضبط 215 قطعة لجوهر الحشيش المخدر و345 طلقة خرطوش عيار 12 كانت بحيازة المتحرى عنه، والذى تمكن من الهروب بالسيارة عند مشاهدته للقوات تاركا المضبوطات بمنطقة بهى الدين غرب واحة سيوة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات سيوة وجارى العرض على النيابة العامة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365