ضبط 215 قطعة حشيش و345 طلقة خرطوش بحوزة ليبى وهروبه بسيوة

تلقى مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، إخطاراً اليوم السبت، بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة سيوة من ضبط 215 قطعة حشيش و345 طلقة خرطوش بحوزة ليبى بعد هروبه بسيارة بدون لوحات معدنية.. وتخليه عن المضبوطات بمنطقة بهى الدين.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيوه عن قيام، "إبراهيم ع . أ" 45 سنة ليبى الجنسية، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا مدينة سيوة مكانا لممارسة نشاطه الإجرامى، مستخدما سيارة بدون لوحات معدنية ماركة لاندكروزر، فتم ضبط 215 قطعة لجوهر الحشيش المخدر و345 طلقة خرطوش عيار 12 كانت بحيازة المتحرى عنه، والذى تمكن من الهروب بالسيارة عند مشاهدته للقوات تاركا المضبوطات بمنطقة بهى الدين غرب واحة سيوة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات سيوة وجارى العرض على النيابة العامة.

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