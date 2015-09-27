أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سلطات المطار تمنع أمريكى "مخمور" من السفر للإمارات

Google+ Print
سلطات المطار تمنع أمريكى "مخمور" من السفر للإمارات سلطات المطار تمنع أمريكى "مخمور" من السفر للإمارات
منعت سلطات مطار القاهرة الدولى سفر راكب أمريكى "مخمور" بعد تقدمه للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة إعمالا للقواعد المتبعة حفاظًا على سلامة الركاب والطائرة.

وأفاد مصدر بالمطار أن الراكب تقدم للسفر إلى دبى وعند إنهاء إجراءات سفره تلاحظ لمندوب الشركة الناقلة وقوف الراكب فى حالة عدم اتزان وعدم قدرته على الحديث بطريقة مفهومة إضافة إلى هذيانه، وعلى إثره تم استدعاء طبيب الحجر الصحى الذى أجرى الكشف على الراكب وقدم توصية بعدم سفره على متن الطائرة.

وقام رجال الأمن بمطار القاهرة الدولى بتسليم الراكب حقائبه وإخراجه من الدائرة الجمركية، وتحرر المحضر اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365