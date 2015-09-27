سلطات المطار تمنع أمريكى "مخمور" من السفر للإمارات

منعت سلطات مطار القاهرة الدولى سفر راكب أمريكى "مخمور" بعد تقدمه للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة إعمالا للقواعد المتبعة حفاظًا على سلامة الركاب والطائرة.

وأفاد مصدر بالمطار أن الراكب تقدم للسفر إلى دبى وعند إنهاء إجراءات سفره تلاحظ لمندوب الشركة الناقلة وقوف الراكب فى حالة عدم اتزان وعدم قدرته على الحديث بطريقة مفهومة إضافة إلى هذيانه، وعلى إثره تم استدعاء طبيب الحجر الصحى الذى أجرى الكشف على الراكب وقدم توصية بعدم سفره على متن الطائرة.

وقام رجال الأمن بمطار القاهرة الدولى بتسليم الراكب حقائبه وإخراجه من الدائرة الجمركية، وتحرر المحضر اللازم.