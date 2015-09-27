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القبض على 8 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة

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القبض على 8 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة القبض على 8 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 8 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة بقصد الإتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعي ومتاجري وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط 8 عاطلين بدائرة مراكز كوم حمادة ودمنهور وكفر الدواروبحوزتهم قرابة 1 كيلو جرام حشيش وهيروين بالبحيرة بقصد الإتجار .

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