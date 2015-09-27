أمن الجيزة ينقذ طالبا إثر تهديده بالسلاح لسرقته فى الوراق

تمكنت قوة أمنية من إدارة الطرق والمنافذ التابعة لقسم شرطة الوراق من القبض على سائق ومبيض محارة بعد سرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء ذلك أثناء مرور قوة من إدارة شرطة المرافق لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق استغاث بهم " بشوى . ج . ت " سن 21، طالب، وقرر بأنه أثناء سيره بالطريق المشار إليه اعترض طريقه شخصان مجهولان وشرعا فى سرقته، ولدى مشاهدتهما لسيارة الشرطة فرا هاربان .
وتتبعت القوات الأمنية خط سير هروب الجناة وتمكنوا من ضبط كلاً من مسعود . س . ف " سن 31، سائق، سبق إتهامه فى قضيتين "سرقة بالإكراه " و" وليد . م . م " سن 32، مبيض محارة، سبق إتهامه فى 6 قضايا أخرهم قضية "مخدرات " والمحكوم عليه الهارب فى قضيتين " سرقة " .بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة