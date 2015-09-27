عاطلان يعتديان على ممرض بمطواة لمعاتبتهما على إلقاء القمامة بمستشفى أسوان

أصيب مساء أمس السبت، ممرض بمستشفى أسوان الجامعى، بجروح وخدوش فى الوجه، بعد قيام عاطلين بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة، عقب مشادة بينهما لمعاتبة الممرض لهما على إلقاء القمامة فى أرضية غرف المرضى.

وتلقى المصاب ويدعى "عماد أحمد شعبان"، 25 سنة، العلاج اللازم، وحرر محضر ضد المتهمين وهما "حمزة.س.غ" 26 سنة، عاطل، و"مصطفى.م.ع" 22 سنة عاطل، ومقيمان دائرة مركز أسوان.

وتمكن الرائد أحمد خلف الله، رئيس مباحث يسم أول من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما على سلاح أبيض مطواة، واعترفا بتعديهما على الممرض بواسطة السلاح الذى بحوزتهما.

تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر رقم 8876 جنح قسم أول أسوان لسنة 2015.