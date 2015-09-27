استنفار أمنى بالبحيرة تزامنًا مع عيد الأضحى

تشهد محافظة البحيرة، فى أجازة عيد الأضحى المبارك، استنفارًا أمنيًا من جانب الشرطة، بالإضافة لتعزيزات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية ومبنى مديرية الأمن، وذلك للتصدى لأى أعمال شغب أو عنف قد تحدث من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، لتعكير صفو المجتمع البحراوى .

وشهد مبنى ديوان عام المحافظة تأمينًا من جانب قوات الأمن التى دفعت بـ2 مدرعة حاملة للأسلحة الثقيلة أمام المبنى وأمام مديرية أمن البحيرة، وتم عمل حرم آمن للمبنى، وغلق كل الطرق المؤدية إليه، كما قامت إدارة المرور بعمل حرم آمن لمبنى مديرية أمن البحيرة بإغلاق الشوارع المحيطة بالمديرية، لمنع مرور السيارات، وتوقفها بالقرب من المبنى.

كما تم عمل تأمين لجميع أقسام الشرطة عن طريق غلق الشوارع المؤدية إليها، ووضع متاريس رملية أمامها، وقام اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بالمرور على الخدمات وقيادات الأقوال الأمنية والمجموعات القتالية.