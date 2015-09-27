احذرى.. الخطأ فى إعداد اللبن الصناعى يعرض طفلك للقىء المتكرر

أرسلت قارئة تفيد بأن لديها طفل عمره ستة أشهر، وهو يعتمد على الرضاعة الصناعية منذ الشهر الثانى، ولكنه مؤخرًا يعانى من نوبات قىء بعد الرضاعة بفترة قصيرة، وتسأل "ما أسباب هذا العرض ومدى تأثيره على صحة طفلها؟".

أجاب عن سؤالها أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، موضحا أن هناك العديد من الأسباب تقف وراء تعرض الأطفال لنوبات القىء المتكررة، ولكن فى جميع الأحوال لا يمكن اعتبار ذلك العرض أمرا مقلقا، طالما كان معدل نمو ووزن الطفل يسير فى النسب الطبيعية لسنه وطوله ومحيط رأسه.

واستكمل "فى تلك الحالة يهمل تماما عرض القىء، فقد يكون ناتجا عن حصوله على قدر زائد من اللبن".

كما نبه "طلعت" إلى نقطة هامة يجب الانتباه لها، وخاصة لدى الأطفال الذين يعتمدون فى غذائهم على اللبن الصناعى، وهى أن التخفيف الخاطئ لهذا النوع من الألبان قد يؤدى إلى إصابة الأطفال بالقىء المتكرر.

وأوضح "طلعت" أن لكل نوع من تلك الألبان طريقته المختلفة فى التخفيف، وفى بعض الأحيان تقوم الأم بتغيير نوع اللبن ولكنها لا تنتبه لطريقة إعداده المختلفة، عن سابقة لتكون النتيجة إصابة الطفل بالمشاكل المعوية وتعرضه لنوبات القىء.

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