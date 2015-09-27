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نظام غذائى للمصابين بالحصوات الكلوية

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نظام غذائى للمصابين بالحصوات الكلوية نظام غذائى للمصابين بالحصوات الكلوية
يعانى الكثيرون من الإصابة بالحصوات الكلوية، ولذلك أرسل الكثيرون أسئلة عن نظام غذائى يخفف آلامهم ويساعدهم على العلاج.

ولذلك قام الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بتقديم نظام غذائى صحى للمصابين بالحصوات الكلوية، وهو:

1- وجبة الإفطار: تعد أهم الوجبات التى يجب على مرضى الحصوات الكلوية الاهتمام بتناولها، ولذلك يمكنه تناول بيضة مسلوقة أو 4 معالق من الفول + نص رغيف من الخبز البلدى .

2- وجبة الغداء: طبق كبير من السلطة الخضراء +5 معالق من الخضروات + قطعة صغيرة من اللحم الأحمر أو سمكة متوسطة الحجم مشوية + 4 معالق من الأرز أو المكرونة أو البطاطس المسلوقة أو المحمرة.

3- وجبة إضافية: يمكنك تناول 2 ثمرة من التفاح أو الكمثرى.

4- وجبة العشاء: نصف رغيف من الخبز البلدى + علبة من لحم التونة المصفاة من الزيت أو قطعة صغيرة من اللحم الأحمر أو سمكة متوسطة الحجم مشوية.

5- وجبة إضافية: 2 ثمرة من التفاح أو الكمثرى.

ونصح استشارى السمنة والنحافة، مرضى الحصوات الكلوية بالابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بعنصر الكالسيوم كالحليب أو الأجبان أو الزبادى، كما نصح بعدم تناول المانجو والسبانخ والمكسرات.
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