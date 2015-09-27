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تنظيم جرعات الأنسولين أساس علاج سكر الأطفال اعرف أهم شروطها

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تنظيم جرعات الأنسولين أساس علاج سكر الأطفال اعرف أهم شروطها تنظيم جرعات الأنسولين أساس علاج سكر الأطفال اعرف أهم شروطها
يحتاج مريض السكر لنوع خاص من الرعاية والاهتمام، وخاصة تلك المتعلقة بنوعية الطعام ونسبة الأنسولين التى يتلقاها يوميا، وبالطبع الأمر يتطلب رعاية مضاعفة عند إصابة الأطفال بهذا المرض.

يوضح طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، أن مرض السكر ينقسم تبعا لطرق علاجه إلى نوعين، الأول هو النوع الذى يعتمد على الأنسولين والنوع الثانى الذى لا يعتمد على الأنسولين.

وغالبا ما تندرج حالات سكر الأطفال تحت النوع الأول والذى يعتمد على الأنسولين فى تنظيم عمل البنكرياس، ويؤكد طلعت أن السيطرة على سكر الأطفال تعمد بشكل متساوى على الأنسولين والغذاء فكلاهما يمثل 50% من قدرته فى السيطرة على هذا المرض.

وعن الشق الأول للعلاج وهو الأنسولين يؤكد طلعت أن هناك بعض النقاط الهامة التى يجب التنبه لها عند إعطاء الطفل جرعات الأنسولين أهمها:

- أوصت المدارس الحديثة فى علاج السكر على أن لا تقل جرعة الأنسولين التى يعتمد عليها الطفل عن ثلاث جرعات يوميا مقسمة على مدار اليوم.

- تقسيم جرعات الأنسولين والحرص على انتظام سكر الدم على مدار اليوم يعد من أكبر العوامل المساعدة على حماية الأوعية الدموية والأنسجة الصغيرة بالجسم من التلف، وهو ما يعد من أخطر الآثار السلبية التى تواجه مرضى السكر من الأطفال نظرا للضرر الذى توقعه على المدى الطويل.

- مع التقدم العلمى باتت طرق تناول الأنسولين أكثر يسرا وخاصة للأطفال وظهرت وسائل بديلة لحقن الأنسولين كالبخاخات والكبسولات التى تزرع تحت الجلد وتضخ الأنسولين بصورة دورية على مدار اليوم.

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