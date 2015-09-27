رسمياً.. FDA تصدق على تداول حقن أنسولين جديدة لعلاج مرض السكر

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجارى على تداول اثنين من الأدوية الجديدة لعلاج مرض السكر من النوع الأول، والمراحل المتأخرة من النوع الثانى.

ويعرف الدواء الأول باسم تريسيبا "Tresiba"، ويحتوى على "أنسولين ديجلوديك" طويل المفعول، ويحمل العقار الثانى اسم "ريزوديج Ryzodeg" وهو يحتوى على أنسولين ديجلوديك 70%، وأنسولين أسبارت سريع المفعول 30%، وذلك لتنظيم مستويات جلوكوز الدم لدى الأشخاص البالغين المصابين بمرض السكر.

ويحقن عقار تريسيبا تحت الجلد مرة واحدة فقط يومياً خلال أى وقت من اليوم، وتم التأكد من فاعليته وآمانه من خلال تجربته على 1102 شخصاً من المصابين بمرض السكر من النوع الأول خلال تجربتين استمرتا 26 و52 أسبوعاً، وكما تم التأكد من فاعليته ضد مرض السكر من النوع الثانى من خلال تجربته على 2702 شخصاً، وكانت النتائج إيجابية للغاية، وساهم العقار فى خفض الهيموجلوبين السكرى "HbA1c ".

وكما تم التأكد من فاعلية وآمان عقار "ريزوديج" عقب خضوع 362 شخصاً من المصابين بمرض السكر من النوع الأول، و998 شخصاً من مرضى السكر من النوع الثانى للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، وانخفضت مستويات سكر الدم، وكذلك مستويات الهيموجلوبين السكرى "HbA1c".

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تسبب فيها هذه الأدوية: انخفاض شديد فى مستويات السكر، وانخفاض الضغط الدموى والحساسية وضيق الشعب الهوائية وزيادة الوزن والحكة والطفح الجلدى فى موضع الحقن.

وتمتلك شركة "نوفونوردسك Novo Nordisk" الحق الحصرى فى تصنيع هذه الأدوية الجديدة.