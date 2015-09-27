جراحة فقدان الوزن تقضى على السمنة وتقلل من خطر الإصابة بالسكرى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون، عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية حول فقدان الوزن، حيث أفادت بأن جراحة فقدان الوزن لا تقتصر فوائدها على القضاء فى السمنة فقط بل تقلل من خطر الاصابة بالسكرى من النوع 2.

ووجد الباحثون أن تكاليف الأدوية والأنسولين لمرضى السكرى، ومجموع تكاليف الرعاية الصحية الأخرى انخفضت فى السنوات التالية لعملية جراحة إنقاص الوزن إلى حد كبير بسبب قلة الأدوية المستخدمة لخفض السكر.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكرى ترتفع تكاليف الرعاية الصحية لهم نتيجة لاستخدام كمية مرتفعة من الجرعات لخفض السكر فى الدم بسبب السمنة، والحل فى جراحة فقدان الوزن.

وعلى الرغم من الأبحاث السابقة قد وجدت أن إجراءات فقدان الوزن، والمعروفة باسم جراحات علاج البدانة، يمكن أن تخفض نسبة السكر فى الدم لدرجة اختفاء مرض السكرى أساساً، لكن لا تزال توصى منظمة الصحة العالمية بهذه العمليات فقط للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة للغاية.

وأضاف الباحثون أن السمنة ترفع من خطر الاصابة بالعديد من الأمراض منها أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكرى من النوع 2 لأنها تسبب اضطرابات فى هرمونات الغدة الدرقية وتسبب خلل فى البنكرياس، لذلك يجب توخى الحذر من السمنة.

>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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