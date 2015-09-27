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طفلة تصاب بفيروس الهربس القاتل بعد قبلة من أحد الأقارب

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طفلة تصاب بفيروس الهربس القاتل بعد قبلة من أحد الأقارب طفلة تصاب بفيروس الهربس القاتل بعد قبلة من أحد الأقارب
قضية مثيرة ومخيفة للغاية، سلطت عليها الضوء صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، حيث لفتت الانتباه إلى قصة طفلة صغيرة أصيبت بفيروس الهربس، وتسبب لها فى حدوث قروح فى شفتيها ووجهها بسبب قبلة واحدة.

وحذرت أم الطفلة بروك هندرسون من السماح بتقبيل الأطفال حديثى الولادة وخاصة على الفم، بعد إصابة إبنتها الرضيعة بقروح مروعة على شفتيها بسبب انتقال فيروس الهربس القاتل لها عن طريق قبلة من أحد الاقارب.

ومكثت الأم هندرسون بجوار الطفلة بروك فى المستشفى بعد ظهور بثور مروعة فى وجهها وشفتيها التى يمكن أن تتسبب فى تلف الكبد والدماغ.

وشدد الأطباء على أن الأطفال المصابين بفيروس الهربس قبل مرور 3 شهور من العمر لا يستطيع جسمهم محاربة الفيروس، ويترتب على ذلك تلف الكبد والدماغ وفى نهاية المطاف الوفاة.

وقضت الطفلة بروك 3 أيام فى المستشفى خاضعة للعلاج ويومين تحت الملاحظة، ثم تعافت من المرض.

وذكرت منظمة “NHS”، أن القروح الباردة هى البثور الصغيرة التى قد توجد على الشفاه أو حول الفم، وهى ناجمة عن فيروس الهربس البسيط وعادة تختفى بدون علاج خلال سبعة إلى 10 أيام.

وأضاف الاطباء أن فيروس الهربس غالباً ما يبدأ بالشعور بالوخز والحكة أو الحرقان حول الفم، ثم يتم امتلاء الشفة بسائل صغير ثم يظهر أكثر، ويكون أكثر شيوعاً على حواف الشفة السفلية، ويمكن أن يسبب تلفاً فى المخ والكبد فى الأطفال أقل من ستة أسابيع من العمر ويؤدى إلى الموت.

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مصر 365