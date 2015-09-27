لو مريض كبد.. هانقولك إزاى تستمتع بأكل اللحمة فى العيد من غير أضرار

صحة

أرسل قارئ يسأل، أعانى من الإصابة بفيروس كبدى، فما أفضل الطرق لتجنب حدوث مضاعفات أثناء تناول لحم العيد؟

مرضى الكبد ولحم العيد

لماذا يمنع مرضى الكبد من تناول اللحوم؟

ماذا يفعل مريض الكبد لتناول اللحوم؟