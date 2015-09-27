لو مريض كبد.. هانقولك إزاى تستمتع بأكل اللحمة فى العيد من غير أضرار

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>وحول هذا، يشير الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد ورئيس قسم التغذية العلاجية فى مستشفى دار الشفاء، إلى أن هناك العديد من أنواع الفيروسات التى تصيب الكبد، ولكن رغم تعدد أنواع هذه الفيروسات إلى أنه ينصح دائما مرضاه بالتقليل من تناول اللحوم.
>ويتابع استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أن مرضى الكبد يعانون من مشكلة كبيرة وهى عدم قدرتهم على تناول الأطعمة الدسمة، لصعوبة هضمها، ومنها اللحوم وخاصة الكندوز، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون.
>وينصح استشارى الكبد والجهاز الهضمى، مرضى الكبد بعدم الإفراط فى تناول الدهون، ولذلك يجب عدم الإفراط فى تناول اللحوم أثناء العيد، كما يمكنهم تناول اللحم البتلو، لأنه خفيف، أو تناول الضانى منزوع الدسم، والإكثار من تناول الخضراوات الغنية بالألياف حتى يستطيع هضمها بسهولة وعلية الإكثار من تناول البقدونس بجانب تناول اللحوم وخاصة المشوية.
أرسل قارئ يسأل، أعانى من الإصابة بفيروس كبدى، فما أفضل الطرق لتجنب حدوث مضاعفات أثناء تناول لحم العيد؟
مرضى الكبد ولحم العيد
>وحول هذا، يشير الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد ورئيس قسم التغذية العلاجية فى مستشفى دار الشفاء، إلى أن هناك العديد من أنواع الفيروسات التى تصيب الكبد، ولكن رغم تعدد أنواع هذه الفيروسات إلى أنه ينصح دائما مرضاه بالتقليل من تناول اللحوم.
لماذا يمنع مرضى الكبد من تناول اللحوم؟
>ويتابع استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أن مرضى الكبد يعانون من مشكلة كبيرة وهى عدم قدرتهم على تناول الأطعمة الدسمة، لصعوبة هضمها، ومنها اللحوم وخاصة الكندوز، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون.
ماذا يفعل مريض الكبد لتناول اللحوم؟
>وينصح استشارى الكبد والجهاز الهضمى، مرضى الكبد بعدم الإفراط فى تناول الدهون، ولذلك يجب عدم الإفراط فى تناول اللحوم أثناء العيد، كما يمكنهم تناول اللحم البتلو، لأنه خفيف، أو تناول الضانى منزوع الدسم، والإكثار من تناول الخضراوات الغنية بالألياف حتى يستطيع هضمها بسهولة وعلية الإكثار من تناول البقدونس بجانب تناول اللحوم وخاصة المشوية.