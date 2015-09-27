الاستانلس أفضل..احذر الكاتل الألومنيوم يسبب خلل وظائف الكلى والكبد

براد الشاى من أهم الوسائل التى اعتمد عليها الإنسان لغلى المياه وإعداد الشاى على مدار سنوات، ومع التقدم التكنولوجى نال براد الشاى قدرا من ذلك التطور، وتحول إلى الغلاية الكهربائية أو ما يعرف بـ"الكاتل" والذى اعتمد فى صناعته على بعض المواد المواد كالألومنيوم أو الإستنلس أو البلاستك.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد اخصائية التغذية العلاجية، أن الغلاية الكهربائية "الكاتل" المصنوعة من الالمونيوم تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، لأنها تتسبب فى الإصابة ببعض الخلل فى وظائف الكلى والكبد، وتؤثر بشكل سلبى على الجهاز العصبى والنفسى مما يساعد فى شعور الانسان بشكل مستمر بالعصبية والتوتر.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن الغلاية الكهربائية "الكاتل" المصنوعة من الاستانلس أفضل وأكثر آمانا على صحة الإنسان ولا تتسبب له أى أضرار، ولذلك يمكن اعتبارها صحية وأمنه.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية د.علا، لتجنب أضرار الغلاية الكهربائية "الكاتل" عليك عدم تناول المشروبات بعد وضع الماء المغلى عليه بشكل مباشر، ولكن عليك أن تتركها لمدة 4 دقائق حتى تشربها، وذلك لتجنب المضاعفات الصحية الناتجة عنه.