أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

مهنئًا بعيد الأضحى.. جمال سليمان:عاشت سوريا وطنا لكل إبنائها

Google+ Print
مهنئًا بعيد الأضحى.. جمال سليمان:عاشت سوريا وطنا لكل إبنائها مهنئًا بعيد الأضحى.. جمال سليمان:عاشت سوريا وطنا لكل إبنائها

بكلمات شجية تمزج الأمل بطعم الحزن.هنأ الفنان جمال سليمان  لخارجون من سوريا،ومن فضصلوا أو أجبروا على المكوث بها،بالعيد الأضحى المبارك.

وقال سليمان “المعروف بمواقفة المعارضة للنظام السورى برئاسة بشار الاسد”.”الى اهلنا الذين يحتضنون اطفالهم خوفا عليهم من قذيفة او برميل، الى اهلنا الذين يحملون اطفالهم على أكتافهم و يعبرون بهم حدوداً بعدها حدود،الى اهلنا الذين يجلسون في المطاعم الجميلة و يقولون لضيوفهم ” أترون؟ البلد بخير”،الى اهلنا الذين دخلوا سجوناً اذاقتهم مرًٓ العذاب لأنهم أرادوا وطنا ديموقراطيا حرا،الى اهلنا الذين مازالوا ينتظرون ولدهم الذي خرج ليحضر خبزا و لم يعد،الى اهلنا الذين أدمنوا الكذب و الذل، صدقوا الكذبة و ساروا وراءها ،الى اهلنا الذين لا يطيقون حياة بلا كرامة. ،الى اهلنا الذين استرخصوا دماءهم من اجل سوريا. ،الى اهلنا الذين خروجوا و لن يعودوا،الى اهلنا الذين مازالوا يرقبون طريق العودة من وراء الأسوار،الى اهلنا الذين يقال عنهم موالون،و الى اهلنا الذين يقال عنهم معارضون،والى اهلنا الذين يقال عنهم رماديون،الى من بقي منّا،عاشت سوريا حرة، سيدة، كريمة، و وطناً لكل ابناءها،عاشت سوريا منارة التاريخ و المستقبل،وكل عام و نحن بخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا