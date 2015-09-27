بطل فيلم “الرجل العنكبوت” الجديد طالب في المدرسة

كشف مخرج الفيلم الجديد عن الرجل العنكبوت جوناتان واتس عن تفاصيل شخصية البطل الرئيسي للفيلم الذي يتوقع أن يعرض عام 2017 .

وقال المخرج إن الرجل العنكبوت سيكون بسن 15 عاما. وأضاف قائلا: “سنراه طالبا في المدرسة الثانوية وسنتابع نضجه وتحوله إلى شاب”.

تجدر الإشارة إلى أن الممثل البريطاني توم هولاند البالغ من العمر 19 عاما سيقوم بأداء الدور الرئيسي في الفيلم عن الرجل العنكبوت. وقال المخرج أيضا إن الرجل العنكبوت سيظهر في بعض المشاهد لفيلم “أول منتقم ، الحرب الأهلية” الذي سيعرض عام 2016.

يذكر أن شركة ” Sony Pictures ” سبق لها أن أخرجت 5 أفلام عن الرجل العنكبوت الذي ظهر لأول مرة في الرسوم المتحركة الصادرة عن شركة “مارفل”. واستطاعت الشركتان ” سوني بكتشرز” و”مارفل” في فبراير الماضي الاتفاق على إنتاج أفلام جديدة عن هذا الموضوع ومشاركة البطل الخارق في فيلم “منتقم”.