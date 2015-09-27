اكتشاف 16 هرمًا جديدًا من آثار «مملكة نبته» النوبيه في السودان

عثرت بعثة من «المتحف البريطاني»، على 16 هرمًا في مدينة «جيماتون» التاريخية في السودان، التي تعود إلى حضارة كوش (أكثر من 2000 عام قبل الميلاد).

ونقلت « وكالات»، قول مدير هيئة الآثار والمتاحف السودانية، عبدالرحمن علي، إن الأكتشافات جرت في منطقة (الكوة) على الضفة الشرقية للنيل جنوبي دنقلا شمالي السودان.

وأوضح أن فريق البعثة البريطانية –بالتعاون مع جمعية الآثار السودانية- عثرا على بقايا 16 هرمًا، يعودان إلى أواخر مملكة نبتة وأوائل مملكة مروي، كجزء من حضارة مملكة كوش. وأضاف عبدالرحمن لمحطة، «سكاي نيوز عربية»، عبر الهاتف، أن الأهرامات المكتشفة بنيت من الحجر النوبي الرملي والطين اللبن والحجارة، فيما يبلغ طول أكبر هرم مكتشف 10 أمتار، وارتفاعه 13 مترًا.

وأشار إلي أن السودان به أكبر تجمع للأهرامات في العالم، وأمكن تسجيل بعضها في لائحة التراث العالمي، حيث تمتلك منطقة البجراوية وحدها نحو ٢٠٠ هرم، إضافة إلي أهرامات أخرى في منطقة البركل. كما أعلن عن آثار وأهرامات اكتشفتها البعثة البريطانية في منطقة عمارة غرب، فيما عثرت بعثة فرنسية على أهرامات أخرى في منطقة صادنقا شمال السودان، مبنية بالحجر النوبي الرملي.