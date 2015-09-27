«ثقافة أسوان» تحتفل بعيد الأضحى بمسرح العرائس

صرح محمد ادريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، بإن فرع ثقافة أسوان ينظم برنامج فني زاخر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار ادريس إن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى يتضمن: عرض مسرح عرائس ، اسكتش للاطفال ، العرض المسرحي “حنان ف بحر المرجان” لفرقة قصر ثقافة اسوان المسرحية، العرض قصة الراحل محمود ثابت، تاليف سعيد حجاج، أشعار حسام عبد العزيز، موسيقى والحان رفعت موريس، عرائس فتحي مرزوق، ديكور اسامة المنصوري، مخرج منفذ العرض محمود فرح، اخراج عمرو حمزة، بطولة فنانين وأطفال قصر الثقافة، وذلك على مسرح قصر ثقافة أسوان، أيام عيد الأضحى المبارك، وأضاف إن هناك عرض مسرح عرائس للفنان هاني فهمي، وستقام ورشة فنية العاب ومسابقات ثقافية وفنية بقصر ثقافة كوم أمبو ثالث أيام عيد الأضحى.