سيد حجاب: الثقافة بدأت تستعيد دورها في عهد «السيسي»

قال الشاعر، سيد حجاب، إنّ الثقافة بدأت تستعيد دورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنّ الثقافة حالياً في مرحلة تاريخية.

وأضاف حجاب، خلال لقاءٍ له ببرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ مصر بحاجة إلى ثقافة جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنّ الثقافة والعدل الاجتماعي والديمقراطية تجفف منابع الإرهاب.

> وطالب حجاب وزير الثقافة الجديد حلمي النمنم، بضرورة إعادة النظر في تعيينات وزير الثقافة السابق عبد الواحد النبوي، لأنّ هذه التعيينات تتبنى فكر متطرف، قائلاً: “حلمي النمنم يتبنى فكر تنويري متحضر”.

وتابع حجاب أنّه: “يجب الدعوة لمؤتمر عام للمثقفين لتجديد الخطاب الديني”، لافتاً إلى أنّ تطوير التعليم المصري بحاجة إلى قرار سياسي سيادي.

> وأوضح حجاب أنّه بحسن النية، وصدق العزيمة تبنى الأوطان، مضيفاً أنّ دستور 2014 أول دستور مصري توافقي، لافتاً إلى أنّ “المناخ السياسي الحالي لا يُؤهل لانتخابات برلمانية نزيهة”.

واستطرد حجاب: “معظم الإعلام المصري سواء حكومي أو خاص يُحاول من جديد الالتفاف على ثورة الـ 30 من يونيو، وطمس الوعي المصري، وتغليب فكر المصلحة الخاصة”.

> ولفت حجاب إلى أنّه أثناء طفولته التحق بجماعة الإخوان المسلمين، وانتهيت إلى الفكر اليساري.