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سيد حجاب: الثقافة بدأت تستعيد دورها في عهد «السيسي»

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سيد حجاب: الثقافة بدأت تستعيد دورها في عهد «السيسي» سيد حجاب: الثقافة بدأت تستعيد دورها في عهد «السيسي»

قال الشاعر، سيد حجاب، إنّ الثقافة بدأت تستعيد دورها في عهد الرئيس عبد الفتاح ، لأنّ الثقافة حالياً في مرحلة تاريخية.

وأضاف حجاب،  خلال لقاءٍ له ببرنامج “ في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي” اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ مصر بحاجة إلى ثقافة جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنّ الثقافة والعدل الاجتماعي والديمقراطية تجفف منابع الإرهاب.
> وطالب حجاب وزير الثقافة الجديد حلمي النمنم، بضرورة إعادة النظر في تعيينات وزير الثقافة السابق عبد الواحد النبوي، لأنّ هذه التعيينات تتبنى فكر متطرف، قائلاً: “حلمي النمنم يتبنى فكر تنويري متحضر”.

وتابع حجاب أنّه: “يجب الدعوة لمؤتمر عام للمثقفين لتجديد الخطاب الديني”، لافتاً إلى أنّ تطوير التعليم المصري بحاجة إلى قرار سياسي سيادي.
> وأوضح حجاب أنّه بحسن النية، وصدق العزيمة تبنى الأوطان، مضيفاً أنّ دستور 2014 أول دستور مصري توافقي، لافتاً إلى أنّ “المناخ السياسي الحالي لا يُؤهل لانتخابات برلمانية نزيهة”.

واستطرد حجاب: “معظم الإعلام المصري سواء حكومي أو خاص يُحاول من جديد الالتفاف على ثورة الـ 30 من يونيو، وطمس الوعي المصري، وتغليب فكر المصلحة الخاصة”.
> ولفت حجاب إلى أنّه أثناء طفولته التحق بجماعة الإخوان المسلمين، وانتهيت إلى الفكر اليساري.

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