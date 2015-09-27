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نصيحة 15: الزنجبيل لبشرة خالية من الشوائب

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نصيحة 15: الزنجبيل لبشرة خالية من الشوائب نصيحة 15: الزنجبيل لبشرة خالية من الشوائب

الأربعاء 23-09-2015 18:28

نسمع دائماً عن فوائد الزنجبيل للتخلص من أعراض البرد والأرق وغيرها من مشاكل الجسم المختلفة، ولكن هل سمعت من قبل عن فوائد الزنجبيل في العناية بالبشرة؟ قد يكون هذا الأمر غريباً للوهلة الأولى؛ نظراً لأن الزنجبيل يعتبر من الأعشاب الحارقة، إلا أن استخدامه وهو ممزوج بالعسل قد يكون من أفضل الأقنعة الخاصة بالعناية بالبشرة على الإطلاق. قومي ببشر القليل من الزنجبيل الطازج، وامزجيه بملعقة من العسل، وضعي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد لتجدي الصفاء والنعومة في ملمس بشرتك على الفور.

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سيدتي