5 مستحضرات لـ مكياجك في أول يوم عيد

هل تريدين تطبيق مكياج مميز ليوم العيد؟ ننصحك بتجربة اللون الأزرق، الذي طغى على أغلب إصدارات مستحضرات التجميل من أفخر العلامات التجارية، لأنه من آخر صيحات الجمال وأكثرها انتشاراً في عروض الموضة. إليك 5 مستحضرات أساسية لجمالك في أول يوم العيد، من وحي هذا اللون.

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1.لم تعد الألوان الفاتحة مخصصة لفصل الشتاء فقط، ولا سيما اللون الأزرق بكلّ تدرجاته. ننصحك بتجربة هذا الظلال الفريد للحصول على نظرة مشرقة ودافئة في يوم العيد.

ظلال عيون " أومبر اسانسيال سوينغ" Ombre Essentielle Swing من شانيل Chanel

2.اكتشفي تجربة فريدة لإشراق عينيك مع اللونين الأزرق والبنفسجي لتكتمل جاذبية نظرتك، ولتحصلي على مكياج عيون لافت في يوم العيد.

الظلال الثنائي "مانيتيك كولور شادو ديو" من غوتشي

3.احصلي على أظافر أنيقة باللون الأزرق البحري ولمحته المعدنية المتغيرة. هذا اللون يناسب البشرة السمراء ويمنحها التميز الذي تحتاج إليه في يوم العيد.

طلاء أظافر " ديور فيرني دارلينغ بلو" Darling Blue Dior Vernis من ديور Dior

4.اكتشفي قوة هذا المستحضر في إضافة العمق إلى نظرتك، عبر تحديد العين بهذا اللون المميز. ننصحك باتباع آخر أشكال الأي لاينر لتكبير العين.

الكحل السائل "أيس تو كيل لاينر" Eyes To Kill Liner من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

5.إذا كنت بحاجة إلى مجموعة مكياج للعين في هذا الفصل، فإليك بودرة ثمينة لتظليل الجفون بتناغم اللونين الأزرق والرمادي، مع لمسة من قلم رسم محيط العينين.

مجموعة العين " ايكران 6 كولور" Ecrin 6 Couleurs من غيرلانGuerlain

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